لجنة شباب «جزيرة الورد» بالمنصورة تنظم إفطار «لم الشمل 7».. صور

نظمت لجنة الشباب بنادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة التابع لوزارة الشباب والرياضة، للسنة السابعة على التوالي تحت رعاية مجلس إدارة النادي برئاسة النائب "طارق عبد الهادي" أطول مائدة إفطار ضخمة بطول تراس النادي علي النيل مباشرة" وذلك تحت عنوان" لم الشمل 7" وجاء ذلك في وسط جو من البهجة وتجميع الأسر والأصدقاء.



وقال النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، أن فعاليات الإفطار الجماعي لم الشمل تقليد سنوي يتم كل عام خلال شهر رمضان المبارك حيث يتم الإفطار الجماعي للأسر والعائلات والأصدقاء ويتم استقطاع جزء من قيمة وجبات الإفطار بجانب تبرعات مادية أخرى ويتم تخصيص قيمة التبرعات لصالح احد المستشفيات الطبية المتخصصة في جامعة المنصورة والعام الحالي جرى تنظيم مائدة إفطار ضخمة على النيل لـ1000 شخص وهي المرة السابعة على التوالي، وتناول الإفطار عدد من الفقرات الترفيهية مثل التخت الشرقي والتنورة والابتهالات الدينية، والهدف من هذا الإفطار هو لم الشمل وتجميع أهالي مدينة المنصورة على مائدة واحدة، من كافة الفئات والطبقات وتجميع الأسر والأصدقاء، بتنظيم من لجنة الشباب بالنادي

وأضاف «عبد الهادي» هذا العام سيتم توجيه التبرعات لشراء جهاز طبي لمركز الأورام بجامعة المنصورة، بقيمة ما يقرب من نصف مليون جنية، وفي الأعوام السابقة نجحنا في جمع مبالغ مالية كبيرة لفك ديون الغارمات، وشراء عدد من الأجهزة الطبية والتبرع بها إلى مستشفى الأطفال.

وقال عز طارق عبد العزيز، أحد أعضاء لجنة الشباب بالنادي ان اللجنة تضم أكثر من 60 شخص وتم تنظيم مائدة إفطار ضخمة داخل نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة، وهذه المرة السابعة على التوالي، والهدف من هذا الإفطار كما يقول الشعار هو لم الشمل وتجميع أهالي مدينة المنصورة على مائدة واحدة، من كافة الفئات والطبقات وتجميع الأسر والأصدقاء، وذلك تحت إشراف مجلس الادارة ونقوم بتجميع التبرعات من بعضنا البعض ونخصص مبلغا ونتبرع به لأي مؤسسة أو جهة خيرية كل عام، وهذا العام نستهدف مركز الأورام جامعة المنصورة، حيث يستهدف العائد من هذا الإفطار شراء جهاز طبي لمركز الأورام لعلاج الأطفال تبرعا من أبناء مدينة المنصورة،

وأشار "أحمد حلاوة" من مسؤولي اللجنة أن إفطار" لم الشمل" يعد مختلف هذا العام حيث أنه تم تنظيم إفطار جماعي خيري يعد على هامش لم الشمل يوم الخميس الماضي للعمال والإداريين بالنادي تحت مسمى " إفطار أسرة نادي جزيرة الورد "،

وتم عمل سحب لعشرة عمال خلال تلك الإفطار وعلى أن يتم منح مبلغ مالي 500 جنيه للعامل الفائز، وتابع أن لجنة الشباب بالنادي وضعت أماكن ديكور للتصوير المجاني للأعضاء وإضفاء البهجة ،

ومن جهته أكد " عمرو الجندي" من مسؤولي لجنة شباب نادي جزيرة الورد أنه سيتم التبرع بمبلغ ضخم من حصيلة هذا الإفطار لشراء جهاز لمستشفى الأورام بجامعة المنصورة.

وتابع أن التبرع من المشاركين يكون نن خلال التبرع جزء من ثمن الوجبة أو التبرع المادي المباشر،.

وأوضح "الجندي" أن العام الماضي تم التبرع بعدد من الأجهزة الطبية والتبرع بها إلى مستشفى الأطفال الجامعي ـ وتابع أنها ساهما في سنوات أخرى في ديون الغارمات.

وأشار إلى أن لجنة الشباب أن اللجنة تمارس العديد من الأنشطة الترفيهية والتوعوية والثقافية.

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