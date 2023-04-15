زلزال بقوة 4.57 ريختر يضرب مدينة الغردقة

أعلنت الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.57 من مقياس ريختير، وذلك على بعد 37 كيلو متر من مدينة الغردقة.

وكانت غرفة العمليات بمحافظة البحر الأحمر قد أكدت على وجود هزة أرضية شعر بها سكان البحر الأحمر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن حدوث زلزال، شعر به عدد كبير من سكان الغردقة، فيما لم تصدر أى بيانات رسمية حتى الآن من جانب المعهد القومي للبحوث الفلكية عن الهزة الأرضية.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.