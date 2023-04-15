الصفدي يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الأردن والسعودية

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الأردن والسعودية.

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، يوم أمس الجمعة على هامش الاجتماع التشاوري الوزاري الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، بمشاركة دول ⁧‫مجلس التعاون لدول الخليج العربية‬⁩ ومصر والأردن والعراق.

وبحث الوزيران سُبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات قيادتيّ المملكتين الشقيقتين، كما بحث الوزيران سبل تعزيز العمل العربي المشترك، وأهمية تنسيق المواقف إزاء القضايا العربية والإقليمية.

وطبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، التقى الصفدي وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، والمستشار الدبلوماسي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وعديد قضايا إقليمية ودولية، وأهمية تنسيق المواقف إزاء القضايا والتحديات العربية المشتركة، خدمة للمصالح العربية وسعيًا نحو تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة.