بيراميدز يتقدم على أسوان بهدف "لاكاي" في الشوط الأول

انهي فريق بيراميدز الشوط الأول متقدما على أسوان بهدف في اللقاء الذي يجمعها حاليا على ملعب أسوان في الدوري الممتاز.

جاء هدف بيراميدز عن طريق اللاعب فاخري لاكاي في الدقيقة 31 من زمن الشوط الاول.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة أسوان في إطار لقاءات بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسوان في التاسعة والربع من مساء الجمعة على استاد أسوان في إطار لقاءات الجولة ٢٥ من بطولة الدوري.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - محمود صابر - عبد الله مجدي - أوجو صامويل - هشام محمد - محمود دونجا- محمد صادق - إسلام عيسى - دودو الجباس