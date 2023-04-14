«المداح» الحلقة 24.. خطف ابن حمادة هلال وتعرض حياة أمينة للخطر

شهدت أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» تحولات فنية كبيرة بعدما قررت الجنية «تاج – يسرا اللوزي» الابتعاد عن طريق «صابر المداح – حمادة هلال»، ورفض أي محاولات لعودة العلاقة بينهما بعدما كشفت زوجته «رحاب – هبة مجدي» خيانته لها معها.

الأمر الذي يجعل «منال – دنيا عبدالعزيز» تنصح شقيقتها رحاب أن تطلب الطلاق من صابر المداح لأنه يخونها، كما تتحدث منال مع «أمينة – سلمى أبوضيف»، وتصدمها بأن صابر يريد التخلص منها ومن طفلها لأنه ابن جن مثل ابنه الرضيع «عز»، الذي ولد في الشهر السادس من عمره، وهو الأمر الذي يثير شكوك أمينة ضد الشيخ صابر المداح.

تنتقل الأحداث بعدها إلى مقابلة «صابر المداح – حمادة هلال» لـ«الأمير – عبدالعزيز مخيون»، والذي يكرر طلبه لصابر بضرورة التخلص من جنين أمينة فى أسرع وقت قبل ولادته، ويعطي الأمير صابر دواء لعلاج أمينة ولكنه في الحقيقة لقتل جنينها، ويذهب صابر إلى أمينة ليعطيها العلاج ولكنه يتراجع في آخر لحظة عن هذا القرار خوفا عليها وعلى طفلها.

ومن المفاجآت التي تشهدها الحلقة هروب أمينة من منزل صابر المداح في سرية تامة دون معرفة أي شخص، ويتفاجئ الجميع أن أمينة قررت الهروب، بعدها تظهر رحاب زوجة صابر وتخبره أن طفله الصغير «عز» قد اختفى من غرفة النوم، لتؤكد والدة صابر أن أمينة هي من خطفت الطفل.

وتنتهي أحداث الحلقة بذهاب صابر إلى «الحاج سليم – أحمد ماهر» و«حمزة – أحمد كشك» ويخبرهما أن أمينة هربت من منزله وخطفت ابنه، وبعد محاولات فاشلة للعثور عليها يعود صابر إلى المنزل وتصدمه زوجته رحاب بأن الجن هو من خطف ابنهما.

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.