ملخص الحلقة 23 لمسلسل جميلة





عرض مساء اليوم الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاح وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.



أبرز المشاهد

تبدأ الاحداث بمحاوله شيري الوصول لمي وترسل لها رسالة نصية تؤكد فيها على نسبة الـ 50% الخاصة بها، ترسل مي رسالة شيري لجميلة، تخبر جميلة زياد ان شيري دائمة الغيرة منها، وتؤكد انها لن تواجهه شيري وتترك الرسالة الصوتية لحوقت اللزوم، "لقطات متلاحقة" تذهب شيري لمنزل مي ولكنها لا تفتح لها، يذهب شريف لشهيرة برفقه ايه ويعتذر لها، يطمئن الطبيب زوجه رجب على حالته الصحية، تتصل مي بجميلة وتتجاهلها، يهادي هشام الممرضة الخاصة به هدية قيمه، تبدو ملامح الحمل على جميلة والسعادة على زياد.



يظهر رجب مرة أخرى بعد شفائه امام مدرسة شهيرة وتخبرها احدى الموظفات بوجوده ويبدوا على شهيرة المفاجئة والتوتر، يحكي رجب لطلبته المدرسة والموظفين حقيقة صباح التي أصبحت شهيرة ويظهر جميع الأوراق التي تثبت كلامه وتقوم بنات المدرسة بتصويرة فيديو.



تخبر شهيرة الموظفات انها ستبيع المدرسة منعاً للمشاكل، تحاول شهيرة إخفاء الامر امامهم، تتصل شهيرة بجميلة للاطمئنان عليها و تخبرها عن عودة الرجل الغريب مره اخري حامل لسكين و ان الطالبات كانوا يصرخون خوفاً منه، تقترح جميلة ابلاغ البوليس منعاً لتصاعد الأمور، تذهب مي لجميلة و لا يبدوا عليها الحمل و تخبر جميلة انها تخلصت من الجنين و تخبرها جميلة ان اتفاقها معها اصبح ملغي، تذهب شهيرة لبيت رحب بعد معرفة عنوانه عن طريق رقم سيارته، تشتبك زوجه رجب معها، نخبر شهيرة رجب انها تريد ان تصل لاتفاق معه، تخبر شهيرة رجب انه تركها حامل في ابنتهم أيه برفقة والدة الكبير في السب بالإضافة الي عمارة تحتوي عل 36 شقة تخدمهم بالكامل، و قام صاحب العمارة بطردها هي و أبنائها و فامت بالخدمة في البيوت حتى تستطيع ان تعيش و تربي أبنائها بعد غيابة الذي طال، حتى قابلت سالم و علمها و ساعدها على تربيه أبنائها، يخبرها رجب انه دائم السؤال عليهم، يخبرها رجب ان كان مسجون في العراق ظلم لمدة 5 سنوات و بعد خروجه ظل يبحث عنهم، تعرض عليه شهيرة مبلغ مالي لكي يبعد عن ابنته، و تحاول اغرائه بالمال مره أخرى و لكنه يرفض بشدة و تصر شهيرة على كلامها و لكنه يرفض توسلاتها له، تخبره ان منزل جميلة مراقب و لكنها لا تخبره من ابنته الحقيقية جميلة ام ايه.



تستعين جميلة بضابط لتقصي امر رجب وتطلب منه البحث في الامر وتتصل بوالدتها ولكنها لا تجيب، ويطلب منها الضابط ان تطمئن، يعلم شريف لأول مرة حقيقة رجب عن طريق أحد الرجال المسؤول عن مراقبة شهيرة ويخبره الرجل ان عنوان رجب أصبح معه.



قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.



تدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.



أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.