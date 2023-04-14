خروج المجند المصاب في حادث صحراوي الإسماعيلية بعد تلقي العلاج

كشفت مصادر طبية عن خروج مجند الشرطة المصاب في حادث طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، والذي وقع في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، وراح ضحيته ضابط شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية وأصيب سائق.

وتوفي ضابط شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية وأصيب شخصان آخران، إثر تعرضهم لحادث مروري مروع بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وذكرت مصادر مطلعة تفاصيل وقوع الحادث، والذي راح ضحيته المقدم كريم أبو ستيت الضابط بمديرية أمن الإسماعيلية، وأصيب مجند وسائق.

وقالت إن سبب وقوع الحادث تصادم سيارة الشرطة وسيارة أخري نقل بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي بالمنايف أمام شركة الكهرباء.

وكان الضابط والمجند داخل سيارة الشرطة، أثناء وقوع الحادث في تمام السادسة من صباح اليوم الجمعة، لتفقد الخدمات ونقاط التفتيش بالطريق الصحراوي.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من مجند شرطة إبراهيم حسن إبراهيم، اشتباه بعد ارتجاج صدمه عصبية، وجروح متفرقه، وسائق السيارة النقل ويدعي طارق السيد البندارى، ٥٥ عام، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

وأكدت مصادر طبية أن الضابط لفظ أنفاسه الأخيرة فور تعرضه للحادث الأليم، مؤكدة نقله إلي مشرحة الحميات بمحافظة الإسماعيلية ومنها إلى القاهرة حيث يشيع جثمانه بمعرفة ذويه بمقابر العائلة.



أوفدت مديرية أمن الإسماعيلية برئاسة اللواء محمود عاشور مدير الأمن، وفدًا رسميًا لاستكمال الإجراءات الرسمية وتشييع جثمان فقيدهم الي مثواه الأخير.