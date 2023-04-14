عمر جابر يغيب عن تدريبات الزمالك ويكتفي بالتأهيل

واصل عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الفني على هامش مران اليوم الجمعة، من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وأدى جابر فقرة تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي، بجانب بعض الأمور التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، واكتفى بالبرنامج التأهيلي المخصص له وفقا لقرار الجهاز الفني.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.