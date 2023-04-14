“أوسوريو” يعقد جلسة مع مدحت عبد الهادي على هامش مران الزمالك

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الحديث بشكل مطول مع مدحت عبد الهادي المدرب العام، على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة.

وتناقش خوان كارلوس أسوريو مع المدرب العام في كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بالمرحلة المقبلة وخطة الاستعدادا لها في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في مسابقة الدوري بخلاف مباراة السوبر المصري.

وحرص عبد الهادي على شرح وتوضيح كافة الأمور والتفاصيل الفنية الخاصة بالفريق للمدير الفني الكولومبي بعد توليه المهمة رسميا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.