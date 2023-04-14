رئيس جامعة بنى سويف يشارك في ورشة عمل حول منظومة الطلاب الوافدين

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، ورشة عمل حول منظومة الطلاب الوافدين، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والسفراء والمُستشارين الثقافيين بالسفارات العربية والإفريقية، ولفيف من قيادات الوزارة، ونُخبة من الإعلاميين ومجموعة من الطلاب الوافدين من عدة جنسيات مُختلفة.

وخلال ورشة العمل، استعرض الوزير عرضًا تقديميًا يوضح ملامح التطور الذي يشهده التعليم العالي في مصر، في إطار تحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة ٢٠٣٠، وهدفت الورشة الى التنسيق التام بين الملحقيات الثقافية وادارات الوافدين بالجامعات لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات.

تجدر الاشارة، إلى حضور دكتور أيمن غنيم منسق عام الوافدين بالجامعة واحمد عيد المدير الإداري للإدارة ومجموعة من الطلاب من مختلف الجنسيات بجامعة بني سويف اختتمت الورشة أعمالها بإفطار جماعي مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي .