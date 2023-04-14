الملا يتابع إجراءات رفع الكفاءة التشغيلية لشركات الإنتاج البترولي ذات المعدلات الصغرى

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الدورى الثانى لمتابعة إجراءات وخطط رفع الكفاءة التشغيلية لشركات الإنتاج البترولى ذات المعدلات الإنتاجية الصغرى، حيث تم خلاله استعراض الملامح الأساسية لخطة رفع كفاءة العمليات والتنسيق المشترك بعدد من شركات الإنتاج بمناطق سيناء والصحراء الشرقية والغربية، واستعرض الاجتماع كذلك نتائج الإجراءات الحالية لتحسين كفاءة العمليات والتنسيق المشترك بعدد من شركات الإنتاج بمنطقة الصحراء الشرقية.

وأكد المهندس طارق الملا، أن التعاون والتنسيق بين شركات الإنتاج البترولى هو أحد التوجهات التى تنتهجها استراتيجية قطاع البترول لدعم قدرة الشركات على تنفيذ عملياتها بكفاءة وفعالية أكبر بما يعمل على الاستفادة من كافة الفرص الإنتاجية الممكنة وتعزيز معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن مناطق سيناء وصحراء مصر الشرقية والغربية تشهد خطوات من قطاع البترول فى هذا الشأن من أجل استثمار الفرص والاحتمالات بمختلف الوسائل التقليدية وغير التقليدية.

وتابع الملا خلال الاجتماع الإجراءات المنفذة لدعم كفاءة العمليات والأنشطة وتكاملها فى عدد من مناطق الإنتاج بالصحراء الشرقية من خلال اللجنة الفرعية التى تقودها الشركة العامة للبترول، وتشمل مناطق إنتاج كل من شركات بتروأمير ومجاويش والفنار ووادى السهل، وبترونفرتيتى، وما تستهدفه هذه الإجراءات من تحسين فى المردود الإنتاجى واقتصاديات التشغيل، كما تابع الوزير الملامح الرئيسية لخطة التنسيق لدعم كفاءة العمليات والأنشطة لشركات الإنتاج البترولى ذات المعدلات الإنتاجية الصغرى بمنطقتى الصحراء الغربية وسيناء، وذلك فى ضوء مناقشات وتوجيهات الاجتماع الدورى الذى عقده الوزير قبل أسابيع قليلة.

وحضر الاجتماع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أحمد مصطفى نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج والجيولوجى محمد محيى نائب رئيس هيئة البترول للاتفاقيات والاستكشاف ورؤساء شركات العامة للبترول وبتروأمير ومجاويش والفنار ووادى السهل وبترونفرتيتى.