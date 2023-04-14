توزيع 28 ألف شنطة رمضانية بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 2500 شنطة رمضانية، الدفعة الـ12 من بين 65 ألف شنطة، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف، توزعها مديرية تضامن كفر الشيخ، لتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.



وشهد اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد لمحافظة كفر الشيخ، الشيخ عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وشريف هيكل، مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، ومحمد عبدالحميد، مدير عام الضمان والإغاثة، وصول 2500 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، " الدفعة الـ12" من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.



أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 28 ألفا و200 شنطة رمضانية على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية ولإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.

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