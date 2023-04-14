بالصور.. ضبط لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد عوض، حملة مكبرة، صباح اليوم الجمعة، للرقابة على الأسواق والسلع المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد محال الجزارة بمنطقة حي الضواحي لحيازته لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تبين بالكشف عليها قيام صاحب المحل بذبحها خارج المجزر الحكومي وبدون أي أختام تثبت صحة الذبيحة من عدمه.

كما جرى ضبط 58 كيلو جراما لحوما فاسدة ووجود مرض الصفراء والفشل الكبدي، وتغير فى لون اللحم وخواصه بناء على التقرير الطبي المفصل، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

أسفرت الحملة عن تحرير 43 محضرا بمخالفات متنوعة منها: عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، وعدم وجود شهادات صحية، وبيع سجائر أزيد من السعر الرسمي، ومخابز مخالفة.

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