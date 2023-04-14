يسرا: والدتي لها الفضل الأول والأخير في حياتي.. والسوشيال ميديا صعبت الدنيا

حلت الفنانة يسرا ضيفة على برنامج طريق ثالث، لإيناس سلامة الشواف، على راديو إنرجي 92.1، وقالت إن القدر أحيانا هو من يغير مسار حياة الإنسان، قائلة: "أحيانا بنمشي في طريق تالت وبيكون القدر هو السبب، وده نعمة من ربنا إنك تمشي بطريق أحسن من الطريق اللي كنتي عايزاه".

وبسؤالها عن شخصيات كان لها أثر كبير في حياتها، قالت: "والدتي أثرت فيا بشكل كبير جدًا وتعلمت الكثير من أساتذة اشتغلت معاهم على مدار السنوات الماضية فالشغلانة دي غنية جدًا وصعبة تخليك تتعلم الكتير".

وعن الأشخاص السلبيين في حياتها، قالت: "ممكن تتصدمي خلال رحلتك في ناس وإنهم يكونوا بالشر ده بس للأسف موجودين في حياتك، وهنا لازم توقفي وقفة مع نفسك علشان تحصني نفسك إنك تتوجعي".

وعن الشخصيات المؤثرة في حياتها، قالت: "والدتي أثرت فيا وفي تعليمي كان ليها الفضل الأول والأخير في حياتي، وفي المدرسة كنت أحترم جميع المدرسين ولكن كنت أخاف من مديرة المدرسة وفي النفس الوقت علمتني أشياء كثيرة".

وبسؤالها عن شخصيات تاريخية أثرت فيها، قالت: "أنا بشوف أن التاريخ بيعيد نفسه في مشاكله والفجوات اللي بتظهر والنجاحات والإخفاقات زي ما هتلاقي على مر التاريخ قصص عن الخيانة والحب وكل المعاني هتلاقيها في الوقت الحالي مع اختلاف الشخصيات والمواقف".

عن الشخصيات الدرامية التي قدمتها وكان لها أثر في شخصياتها، قالت يسرا: "أنا لما بختار الشخصية بيكون فيها جزء مني أو إنك مريت بتجربة مع شخص بنفس المواصفات، أحيانًا كتيرة في المعالجة الدرامية بنحاول نخفف الشخصيات وبعض الحاجات بنزودها علشان تأثر في المشاهد".

وعن تأثير السوشيال ميديا، قالت: "أنا محددة استخدامات السوشيال ميديا مش بالمشاهدات ولا بالشير، وكمان السوشيال ميديا لا تستخدم في السبب الرئيسي لوجودها وهي الحصول على المعلومة الحقيقة، السوشيال ميديا كانت موجودة علشان تسهل الدنيا ولكنها صعبتها".