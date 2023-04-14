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الجمعة 14 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سقوط نصاب سوهاج في قبضة الامن

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الجمعة، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (7 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى تجارةالمشروبات الغازية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم  إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

وبإجراء التحريات تبين قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً على النحو المشار إليه مما مكنه من الإستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية بلغت (3,645,000) مليون جنيه .. وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم الأموال العامة سوهاج بتلقى مبالغ مالية