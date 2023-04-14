حقيقة البند "الغريب" فى عقد أوسوريو مع الزمالك

كشفت تقارير كولومبية خلال اليومين الماضيين عن وجود بند غريب فى عقد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق الأبيض ،ويتضمن رحيله عن النادي حال تلقيه عرضا لتدريب أحد المنتخبات الوطنية .

وعلق مسئولو الزمالك على هذا البند مؤكدين انه لا أساس له من الصحة ، وانه غير موجود من الأساس فى عقد المدرب الكولومبي .

وكان الزمالك قد فاز بثلاثية مساء أمام أمام حرس الحدود فى بطولة الدوري ، تحت أنظار أوسوريو الذى تابع اللقاء من المدرجات .

ويواصل الزمالك تدريباته اليوم الجمعة بدون راحة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر اقامتها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري .