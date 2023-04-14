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الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يهنئ الأنبا أبوللو بعيد القيامة وتشديدات أمنية بمحيط الكنائس

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء والأنبا أبوللو
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هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نيافة الحبر الجليل الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، وأقباط مصر عامة وأقباط جنوب سيناء خاصة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنياً دوام السعادة والترابط والعمل يدا واحدة كمواطنين مصريين في سبيل إعلاء كلمة مصر عالياً.

وشهدت كنائس جنوب سيناء تأمينًا مكثفًا من رجال الجيش والشرطة استعدادًا لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد، حيث جرى غلق جميع الطرق المؤدية للكنيسة وعمل سياج أمنى حول جميع كنائس المحافظة، ووضع حواجز مرورية لمنع أي سيارة من الوقوف أو المرور في الشارع الذي تقع به الكنيسة، وتفتيش دقيق على جميع السيارات الواقفة في محيط الكنائس بجانب بوابات إلكترونية عند المداخل الرئيسية للكنائس. 

بجانب قيام خبراء المفرقعات بتمشيط محيط جميع الكنائس من الداخل والخارج، من خلال الاستعانة بالأجهزة الحديثة للكشف عن المفرقعات، وكذلك الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة على الكشف عن المفرقعات، خاصة أمام الكنائس الشهيرة والكبرى، مثل كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ ، وموسى النبي وماري مرقص في العاصمة طور سيناء، وكنيسة مارجرجس الروماني ومارمينا العجايبي بمدينة رأس سدر .

عيد القيامة المجيد بجنوب سيناء الأنبا ابوللو أسقف جنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء