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الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتجاه لإسناد مباراة السوبر لطاقم تحكيم مصري

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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يدرس اتحاد الكرة اختيار طاقم تحكيم مصرى لمباراة السوبر المصرى الذى سيجمع الزمالك بطل الدورى والأهلى بطل الكأس فى الإمارات يوم الخامس من شهر مايو المقبل.

ويسود الاتجاه داخل الاتحاد بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة البرتغالى بيريرا، إلى اختيار طاقم تحكيم مصرى، بعد المستوى المميز للحكام فى مباراة نهائى كأس مصر.

وأقيمت بطولة السوبر المصرى من قبل فى 19 مرة، كان الأهلى والزمالك طرفا المباراة النهائية فى 8 مناسبات من هذه النسخ التى بدأ الفوز بها فريق الزمالك فى أول نسختين، وكان على حساب غزل المحلة والمقاولون العرب، بينما تسيد بعد ذلك الأهلى عدد مرات الفوز بالبطولة وكان الأكثر فوزاً باللقب.
ويعتبر الأهلى البطل التاريخى للمسابقة، بعد أن حصد اللقب 12 مرة وغاب الأهلى عن أول نسختين من البطولة والتى حصدهما الزمالك على حساب كل من غزل المحلة والمقاولون العرب، فين حين حصد الزمالك اللقب فى 4 مناسبات من قبل، وهو أكثر الأندية التى حصدت الوصافة برصيد 7 مرات، يليه الأهلى برصيد 5 مرات.

الزمالك الأهلى الامارات بيريرا حكام