استخراج 3 أشخاص من تحت أنقاض عقار الورديان المنهار غرب الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من استخراج 3 أشخاص من تحت أنقاض عقار الورديان المنهار غرب المحافظة، وتن نقلهم إلى المستشفي لتلقيهم العلاج اللازم، وجار البحث عن آخرين تحت الأنقاضن من قبل قوات الحماية المدنية.

وكان شهدت منطقة الورديان غرب الإسكندرية، منذ قليل، انهيار عقار، فيما يقوم رجال الحماية المدنية بالتأكد من وجود سكان تحت الأنقاض.

البداية، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا من قسم شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد بانهيار عقار بمنطقة الورديان وسط أنباء عن وجود مواطنين أسفل العقار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بحى غرب بالمحافظة لمكان العقار وتبين أن العقار المنهار يقع بشارع التلعفري المتفرع من شارع البيهقي خلف شجرة الدر بمنطقة الورديان غربي المحافظة.

وتواصل رجال الحماية المدنية بالمحافظة عن أشخاص عالقين أسفل العقار بمعدتها ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أمام العقار حفاظا على سلامة الأرواح.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على جهات التحقيق المعنية.