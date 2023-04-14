«الشباب والرياضة» بشمال سيناء تستعد لاحتفالات عيد تحرير سيناء وعيد الفطر

عقد إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء ، بالمدينة الشبابية بالعريش، اجتماعا موسعا مع مدير مديريه الثقافة،والجمعيات الكشفية,الكشافة البحرية, الكشافة الجوية, فتيان الكشافة, المرشدات في إطار استعدادات المحافظة لاحتفالات عيد تحرير سيناء ٢٥ أبريل المقبل.

وخلال الاجتماع تم مناقشة استعدادات المحافظة لعيد الربيع ,وعيد الفطر,وعيد تحرير سيناء, وافتتاح مهرجان الهجن الرياضي .

وطالب حسن عبدالوهاب برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب فى إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد.

وأضاف حسن عبدالوهاب بتكثيف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية التي يتم تنفيذها من خلال الإدارات المركزية، والعمل على إشراك أكبر عدد من شباب ونشأ في تلك البرامج، إضافةً الي مشاركتهم في الأنشطة التي تنفذها الوزارة لأبناء المحافظات الحدودية في إطار توجيهات القيادة السياسية

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة، تواصل تكثيف الأنشطة والفعاليات والمشروعات في جميع المحافظات، خاصة الحدودية منها، ضمن خطة متكاملة لإطلاق حزمة من الأنشطة بجميع الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ومنها مراكز الشباب والمنتديات والمدن ومراكز التعليم المدني، فضلا عن الأنشطة الكشفية وبرامج التنمية الرياضية ومشروعات تمكين وتنمية النشء والشباب.