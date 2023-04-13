بالصور.. محافظ الأقصر يشارك 600 عامل نظافة إفطارهم السنوي

شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، في الإفطار السنوي الجماعي والذي نظمته هذا العام وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة مصر الخير، لعمال النظافة، بمقر نادي التجديف والرياضات المائية، بحضور ٦٠٠ عامل من عمال النظافة العاملين بالأحياء التابعين لمجلس مدينة الأقصر، والديوان العام لمحافظة الأقصر.

وأعرب محافظ الأقصر، عن سعادته بمشاركة العمال إفطارهم ذلك كونهم ركيزة أساسية في المجتمع، وعرفاناً بدورهم البارز والمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة.

وأكد أن هذا الإفطار يأتي في إطار التواصل المستمر بين العمال لكونهم جزء من منظومة متكاملة، مؤكداً على الدور الهام لعمال النظافة في الحفاظ على الوجهة الحضارية والجمالية للمحافظة وأشاد بجهودهم في العمل تحت مختلف الظروف والأجواء.

شارك في الإفطار اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، المستشار هشام البلكي المستشار القانوني لمحافظة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق الجهاز المركزي للتعمير، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، وخالد عمران المدير التنفيذي بمؤسسة مصر الخير لمحافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر، وأحمد أبو عيش سكرتير مدينة الأقصر.

حفل الإفطار (1)

حفل الإفطار (2)

حفل الإفطار (3)

حفل الإفطار (4)

حفل الإفطار (5)

حفل الإفطار (6)

حفل الإفطار (7)

حفل الإفطار (8)

حفل الإفطار (9)

حفل الإفطار (10)

حفل الإفطار (11)

حفل الإفطار (12)

حفل الإفطار (13)

حفل الإفطار (14)

حفل الإفطار (15)

حفل الإفطار (16)