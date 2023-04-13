طبيب نفسي أردنى: جعفر العمدة يحتاج لرحلة علاج الأنا والعظمة

قال الطبيب أحمد السالم أخصائي الطب النفسي بالمملكة الأردنية أثناء زيارة لمصر أن مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان تأثرت به اغلب الشعوب العربية وليس شعب مصر فقط وتابعه الملايين من كافة أنحاء الدول العربية ولكن هناك أمور طبيه نفسية في شخصية جعفر العمدة مؤكدا أن التعدد ليس خطأ أو حرام ولكن الخطأ النفسي وحود ٤ من الزوجات في شقة واحده وهذا يؤثر نفسيا علي ربة البيت ويجعل في داخلها تقصير نفسي ويؤذيها وإحساس بعدم امتلاكها قصرها أو بيتها

وأوضح السالم في تصريحات خاصة للبوابة نيوز أن جعفر العمدة لابد أن يعرض علي طبيب نفسي ليبدأ رحلة علاج الأنا والعظمة وهما تشخيص طبي فالعظمة لا تعني التحكم ضاربا مثالا بأن الرسول لم يؤذي زوجاته بأفعال جعفر العمده

واختتم أن الأمور النفسية المنعكسة من الدراما علي أذهان المشاهدين خطيره للغاية خاصة دراما كبري كمسلسل جعفر فعلينا أن نحكي لأبناننا أن هذه المشاهد سيناريوهات للدراما