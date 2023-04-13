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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الغرفة الملعونة.. شاب ينهي حياته داخل غرفة انتحر فيها والده منذ ٤سنوات بالهرم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أنهى شاب حياته شنقا داخل شقته بالهرم، بسبب مروره بأزمة نفسية بعد خروجه من الحبس، فأتجه إلى شقته ودخل إلى غرفة والده وانتحر شنقآ بذات الطريقة الذي انتحر بها والده منذ ٤سنوات.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بالعثور علي جثه شاب متوفي داخل شقته ، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، و بالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي محمد.ع.ا، ٢٥عاما، وبه آثار خنق حول الرقبة.
وبعمل التحريات تبين أن الشاب أقدم علي إنهاء حياته شنقا،ولا شبهة جنائية.. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيقات.

العثور على جثة انتحر شنقا جثة شاب متوفى داخل شقته شقته بالهرم