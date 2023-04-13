بالصور .. أقباط الأقصر يؤدون قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا

ترأس الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، صلوات اللقان وقداس خميس العهد النهارية الخمس من أسبوع البصخة المقدسة، وذلك بكاتدرائية القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بديره العامر بجبل أصفون بإسنا.

وترأس الأنبا يواقيم، صلوات باكر والقداس الإلهي وصلوات اللقان، بمشاركة الآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة، وبمشاركة مجمع رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري، والأخوة طالبي الرهبنة والشمامسة والشعب القبطي، ثم قام الأنبا يواقيم برشم الآباء الكهنة والشمامسة والشعب القبطي بماء اللقان.

وتصلى الكنيسة صلاة اللقان 3 مرات على مدى العام خلال الاحتفال بعيد الغطاس، والمرة الثانية خلال قداس خميس العهد، وثالثهما يوم الاحتفال بعيد الرسل، حيث تتم الصلوات لتقديس المياه، فكل الألحان والصلوات و«رسم الصليب» وتكرار كلمة كيرياليسون على المياه لتصير مياها مقدسة، لتكون ينبوع بركة، لتطهير الإنسان من الخطايا وتساعده على الاعتراف بخطاياه، طاردة للأمراض، حيث تطرد روح الضعف والمرض والحسد، ومخيفة للشياطين لأنها مشبعة بعلامة الصليب والقراءات المقدسة، وتعطى روح سلام، طهارة للنفس والجسد والروح ويمكن استخدامها كمياه للشرب والاستحمام، شفاء للأوجاع سواء العابرة أو غيرها وفيها تقديسًا للبيوت والمحال الجديدة ونافعًة لكل فائدة.

وكان الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس جنوب محافظة الأقصر، قد ترأس صلاة قداس أحد الشعانين، بكنيسة الشهيد مارجرجس بأرمنت الوابورات غرب محافظة الأقصر، بحضور الآباء الكهنة، وخورس الشمامسة، والمئات من الأقباط وأبناء الكنيسة للاحتفال بالعيد.

وشارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة القمص دوماديوس عبد السيد، والقس هدرا لطفي، والقس أنطونيوس صدقي، وخورس الشمامسة وعدد غفير من الشعب القبطي، حيث بدأت الصلوات منذ صباح باكر وسط إقبال كبير من الأقباط الذين حرصوا على حضور الصلوات منذ بدايتها، بينما توافد عدد كبير منهم على الكنيسة تباعاً.

وبدأ الأقباط، بعد انتهاء قداس أحد الشعانين بصلوات الجناز العام والذي يتم عمله مرة واحدة في العام بعد الانتهاء من صلوات قداس أحد الشعانين، ويعقبه أسبوع الآلام، ويعد أحد الشعانين أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويستمر حتى الجمعة العظيمة، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعي من الثانية عشر مساء وحتى الرابعة والخامسة عصر اليوم الثاني.

ويمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام عن مشاعر الفرح، والانخراط في التأمل والزهد والتقشف والصيام والإحساس بآلام المسيح، كما يمتنعون خلال أسبوع الآلام، الذي يعد أقدس أيام السنة، عن الأطعمة ذات المذاق الحلو والعصائر والاكتفاء بأكلة واحدة تكون غالباً من الماء والملح.

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خميس العهد (11)

قداس عيد الشعانين (1)

قداس عيد الشعانين (2)

قداس عيد الشعانين (3)

قداس عيد الشعانين (4)

قداس عيد الشعانين (5)

قداس عيد الشعانين (6)

قداس عيد الشعانين (7)

قداس عيد الشعانين (8)