مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث تصادم ميكروباص و" تريلا" بالإسماعيلية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرين، في حادث تصادم سيارة أجرة “ميكروباص” وأخري نقل ثقيل “تريلا” علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلي مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.



وكان قد تلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا شرطه النجده يفيد تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل "تريلا" قرب قرية المنايف بدائرة مركز أبوصوير.



علي الفور دفع الدكتور حسين كساب مدير فرع هيئة الاسعاف بالاسماعيلية بـ 10 سيارات إلي مكان الحادث بطريق مصر اسماعيلية الصحراوي المنايف أمام شركة الكهرباء لنقل المصابين إلي مجمع الإسماعيلية الطبي.

وتحفظت الفرق الطبية على جثتين في مكان الحادث لحين وصول ضباط المباحث الجنائية وجهات التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حول الحادث.

وقالت المصادر الطبية إن بعض المصابين في الحادث في حالة خطرة، وجاري تقديم لهم الرعاية الطبية، بعد استقبالهم في قسم الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي.