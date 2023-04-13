وزارتا التنمية المحلية والاتصالات تختتمان ورشة عمل الإدارة الرقمية للمشروعات بمركز تدريب سقارة





احتفلت وزارتا التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بختام فعاليات ورشة عمل الإدارة الرقمية للمشروعات تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، و الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، و التى تم تنفيذها خلال الفترة (8-12) أبريل 2023 بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، تحت إشراف المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي ، والمهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، و تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للاستفادة من التحول الرقمى فى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة و تحسين الخدمات المحلية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد.

و أوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن ورشة العمل استهدفت تدريب العاملين بإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظات من ذوى الصلة بتخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية الاستثمارية بدواوين عموم المحافظات والمديريات والمراكز والإدارات التابعة لها ، وذلك بهدف تعزيز معارف ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لديهم ، وقال وزير التنمية المحلية ان ورشة العمل ركزت على إدارة المشروعات ، وتنفيذ مجموعات عمليات البدء والتخطيط ، وعمليات المراقبة والرصد ، وإعداد وبناء فريق العمل ، وبيان عمل المشروعات ، فضلاً عن المتابعة والتقييم الرقمي للمشروعات لضمان استدامتها ودعم اتخاذ القرار.

و أضاف اللواء هشام آمنة أن الورشة استهدفت أيضاً تهيئة العاملين بالمحافظات لاستيعاب مفاهيم ومهارات الإدارة المستدامة للموارد ، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات الإدارة الرقمية للمشروعات في تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط ، بما يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة ، لافتا إلى أن الورشة استهدفت أيضاً تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظات ، وتنمية القدرات الرقمية للعاملين ، وتطوير آليات العمل ، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية.

و أشار وزير التنمية المحلية إلى العديد من ملفات التعاون الحالية مع وزارة الاتصالات والمحافظات بما يساهم في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بخلق كوادر محلية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوي من العاملين بدواوين عموم المحافظات والمراكز والأحياء والوحدات القروية ، وكذا تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من المحليات إلى المواطنين بكافة المحافظات بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات ويعزز الثقة بين الحكومة والمواطن ، لافتاً إلى أهمية برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التي يحصل عليها العاملون بالمحافظات.

و ثمن وزير التنمية المحلية الجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتهيئة العاملين المنتقلين من وزارة التنمية المحلية لمواكبة بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والذين تم الانتهاء من تدريبهم على بعض البرامج المهمة ومنها أساسيات التحول الرقمي والتطوير المؤسسى لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى، والتحول الرقمى لمكافحة الفساد، والإدارة الرقمية للمشروعات ، و كذا تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بدواوين عموم المحافظات فيما يخص بعض البرامج، ومن بينها التطوير المؤسسى لمراكز المعلومات والمراكز التكنولوجية ، ومبادرات تنمية وبناء المهارات الرقمية المتنوعة ، وأساسيات التحول الرقمى والمبادرة القومية "المسئول الحكومى المحترف" وتنمية وتطوير القدرات الرقمية التخصصية، والسلوك التكنولوجي للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.



وأكدت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية الإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات فى ضمان الاستدامة ودعم اتخاذ القرار ، وقدمت عرضاً تقديمياً حول بعض الأفكار والخبرات لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتفعيل دور الإدارة الرقمية فى الأعمال الحكومية ، مشيرة إلى أن التطورات التكنولوجية والتقنيات الجديدة والصاعدة وفرت العديد من الأدوات للمساهمة فى إدارة ومتابعة المشروعات بشكل فعال ، فضلاً عن المساعدة فى مراقبة الأداء وتحليل البيانات ومتابعة التقدم في المشروعات وهو ما يعزز من فرص نجاحها وتحسين فرص استدامة المشروعات.

وشهدت فعاليات ختام الورشة تسليم شهادات التدريب للمشاركين من إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بعدد (14) محافظة (مطروح، كفر الشيخ، القليوبية، القاهرة، الفيوم، الغربية، الشرقية، السويس، سوهاج، دمياط، الجيزة، البحر الأحمر، أسوان، الإسكندرية) ، كما شهدت تفاعلاً ونقاشاً مفتوحاً بين نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشاركين لتعزيز استدامة الأعمال ورفع كفاءة أداء إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي فى تنفيذ المستهدفات الرقمية والتنموية.

وشارك فى الورشة عدد من شباب مصر من طلاب الجامعات الحكومية والخاصة بنطاق محافظة الجيزة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمشاركة الشباب في مشروعات وجهود التنمية التي تنفذها الدولة في كل القطاعات.



وجدير بالذكر أن الورشة تأتي تنفيذًا لمستهدفات مصر الرقمية واستكمالًا للجهود الحكومية في التطوير المؤسسي الرقمي لدعم جهود التحول الرقمي بالمحافظات ، بما في ذلك بناء القدرات الإدارية الرقمية للقيادات وللعاملين ، لتهيئة المؤسسات لاستيعاب أعمال التحول الرقمي وضمان استدامتها .

ومن ناحية أخرى، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم بختام فعاليات ورشة عمل الموارد البشرية والتدريب لمناقشة الخطة التدريبية الجديدة للعام المالى 2023/2024 و ناقشت الورشة على مدار الأسبوع الإحتياجات التدريبية الواردة من المحافظات والوزارة ، ومؤشرات قياس الأداء وكيفية وضعها، ورأى المحافظات فى الدورات التخصصية ومدى الاستفادة منها ، والتعرف على الاساليب السبعة لتصنيف مؤشرات الأداء، واختيار دورية القياس ووحدة القياس والتراكمية المناسبة لكل مؤشر والتمكن من تطوير مؤشرات أداء متخصصة، وتقييم خطة العام الحالى 2022/2023 المنفذة (دراسة الأثر التدريبى على المحافظات) والمقترحات الخاصة بالدورات التخصصية ومدى إمكانية ادراج دورات تخصصية جديدة، واستفاد من فعاليات الأسبوع التدريبى الحالى و هو الأسبوع التدريبي 34 من الخطة التدريبية للمحليات 168 متدرب.

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