إزالة حالتي تعد بالبناء وفك شدة خشبية بمطاي

واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي، اليوم الخميس، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الري والصرف والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة والبناء فى المهد، حيث حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز مدينة مطاي برئاسة المحاسب هشام فايز رئيس المركز وباشراف على الكيال وفضل الجبالى نائبا رئيس المركز، إزالة حاله تعد بحى شرق المدينة بمساحة ١٥٠ متر وعبارة عن رفع أشاير الأعمدة الحديدية، حيث تم قصها بواسطة صاروخ من على وجه الأرض وتحريزها بمعرفه اداره الازالات.

كما تم ايقاف حاله أخرى بحى شرق المدينة عبارة عن شدة خشبية، حيث تم فك الشدة الخشبية، وعمل المحاضر اللازمه بحضور رئيس الحى ومدير الازالات وموظفي التنظيم.

وأكد رئيس المركز، استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله والوقوف بكل حزم ضد المخالفين طبقا للقانون.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتعليمات الدكتور محمد محمود نائب المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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