تراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الخميس

تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الخميس 13 أبريل 2023، نتيجة الجهود التى بذلتها الحكومة لزيادة المعروض بتوفير دواجن برازيلية مما أعاد التوازن للأسعار واستقرار الأسواق.

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا و70 جنيهًا في المزرعة، ويصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك .

كما تراجع سعر كيلو الفراخ البلدي ليتراوح من 115-120 جنيهًا للكيلو.

أما الدواجن الساسو فتتراوح من 110- 115 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الأوراك بين 78- 91 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر بانيه اليوم من 140- 170 جنيهًا للكيلو.

أما الصدور بالعظم فوصل سعرها إلى 95 جنيها للكيلو

وتراوح سعر الأجنحة بين 50-60 جنيهًا للكيلو.

وسعر الهياكل من 38 -50 جنيهًا للكيلو.

كما تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء التسمين ليسجل اليوم 65 جنيها في المزرعة ، ويباع للمستهلك بداية من 70 جنيهًا.

وهبط سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات اليوم لتسجل نحو 68 جنيها فقط المزرعة، وتباع للمواطنين في المحال بدءا من 71 جنيهًا للكيلو وحتى 75 ،

وسجل سعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 71 جنيهًا وحتى 77 جنيهًا بعد ما سجل 95 جنيهًا قبل أيام.

والفراخ الأمهات البيضاء سجلت 65 جنيه في المزرعة، و69-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك

وبالنسبة لاسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية وصل سعر كتكوت أبيض من 11 : 12 جنيهًا.

وتراوح سعر كتكوت ساسو من 10-11 جنيهًا.

أما أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم، سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

وسعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

وعن سعر كرتونة البيض اليوم والتي تراجعت خلال الأيام الماضي.

ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 97- 98 جنيهًا في المزرعة، و 102 و 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.

وسعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 90 جنيهًا في المزرعة، وبين 93 -100 جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 107 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 112-120 جنيهًا.