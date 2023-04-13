رئيس جامعة أسيوط يشارك باجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، في اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث، برئاسة د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بجامعة عين شمس.

وناقش الاجتماع عدداً من الملفات المتعلقة بمقترح الصيغة النهائية للائحة الاسترشادية الموحدة لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعات المصرية، كما اعتمد المجلس في جلسته الصيغة النهائية للائحة أخلاقيات البحث العلمي في مجالات ( التربة- المياه- الهواء) بالجامعات المصرية، ومناقشة موضوع التصنيف الدولي بالجامعات المصرية، وعرض لأهم الأنشطة الجامعية في قطاع الدراسات العليا خلال عام ٢٠٢٣م.