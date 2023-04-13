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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا: مستعدون لمنح أوكرانيا قروضًا إضافية بقيمة 500 مليون دولار

وزارة الخزانة البريطانية
وزارة الخزانة البريطانية
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أفاد بيان صادر عن وزارة الخزانة البريطانية بأن البلاد على استعداد لتقديم قروض إضافية لكييف بقيمة 500 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الاقتصادية لأوكرانيا، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأضاف البيان: "بريطانيا مستعدة لتزويد كييف بـ 500 مليون دولار أخرى في شكل قروض مضمونة، وبذلك يصل إجمالي القروض المقدمة لأوكرانيا هذا العام إلى مليار دولار، والمبلغ الإجمالي الذي تعهدت به المملكة المتحدة لدعم أوكرانيا هو 6.5 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 8 مليار دولار)".

يذكر أن الأموال ستوجه إلى الاحتياجات الاقتصادية لكييف مثل صيانة المستشفيات والمدارس، فضلا عن دعم المواطنين المحتاجين.

وزارة الخزانة البريطانية قروض إضافية كييف أوكرانيا 500 مليون دولار