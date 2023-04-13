سيسكا موسكو الروسي يقدم عرضًا لضم أحمد عبد القادر

تلقى النادي الأهلي خلال الساعات الماضية عرضًا من نادي سيسكا موسكو الروسي لضم جناح الفريق أحمد عبد القادر خلال الفترة المقبلة.

وقدم أحمد عبد القادر أداء مميز في الموسم الجاري مع النادي الأهلي جعله أحد أبرز لاعبي الفريق وانضم لصفوف منتخب مصر في مباراتي مالاوي بالتصفيات الأفريقية مؤخرًا.

وكشف مصدر في النادي الأهلي أن العرض سيتم عرضه على لجنة التخطيط للكرة والجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن أحمد عبد القادر وافق على العرض ويرغب في خوض تجربة الاحتراف وينتظر قرار النادي الأهلي.

وغاب أحمد عبد القادر عن مباراة الأهلي الأخيرة في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.