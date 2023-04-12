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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يجري جولة تفقدية بشركة غزل المحلة

وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال بمصنع غزل المحلة
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تفقد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام،  اليوم الأربعاء، المصانع الجديدة في شركة الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الحليج والغزل والنسيج على مستوى الجمهورية.

راجع المهندس عصمت مراحل تركيب الماكينات الإيطالية ضمن خطوات الانتهاء من مصنع "غزل 4" المقرر افتتاحه خلال الشهور المقبلة، وشاهد المراحل النهائية للتركيب، ووجه المهندس عصمت بالإسراع في بدء التشغيل التجريبي للماكينات.

شملت جولة الوزير بشركة غزل المحلة، تفقد مصنعي 1 و6 ومركز التدريب وعدد من المصانع الأخرى.

واجتمع المهندس عصمت بمجلس إدارة شركة غزل المحلة، وناقش معهم المراحل النهائية لعمليات تركيب الماكينات وتوفير المواد الخام اللازمة لبدء التشغيل، وغيرها من الأمور مثل تدريب العمالة وبرامج الصيانة والبنية التحتية والتسويق والأسواق الجديدة، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.              

التقى المهندس محمود عصمت بعدد من المقاولين ومندوبي الشركات العاملة في المواقع، وأكد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال خاصة في مصنعي 1 و6 حتى يتم الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء الافتتاحات.

في نهاية الجولة، تناول المهندس محمود عصمت طعام الإفطار مع العاملين بالشركة في حضور مجلس الإدارة ومندوبي الشركات العاملة في المشروع.

وأكد المهندس عصمت أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يتم متابعته بصفة مستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأن الدولة توفر الدعم اللازم للمشروع.

وأشاد "عصمت" بعمال غزل المحلة وجميع عمال قطاع الغزل والنسيج، وطالب العاملين بمزيد من التدريب استعدادا للماكينات والتكنولوجيات الجديدة في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع وإضافة قيمة مضافة جديدة للقطن المصرى طويل التيلة وفائق الطول.

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مصنع غزل المحلة العمال وزير قطاع الاعمال العام