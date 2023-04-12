عمرو عبدالجليل: راضى عن مسلسل "الضاحك الباكى" بنسبة ٩٥٪

أكد الفنان عمرو عبدالجليل أنه راضى عن مسلسل "الضاحك الباكى" بنسبة ٩٥٪ ، وأنه إستمتع بالعمل فى المسلسل بشكل كبير .

وأضاف عبدالجليل فى تصريحات لبرنامج "حبر سرى" أنه ليس مسئولا عن إختيار الفنانة فردوس عبدالحميد العمل فى المسلسل فى مرحلة الأم لطفل عمره ١٠ سنوات .

وتابع أنه تربى فنياً على يد المخرج يوسف شاهين وأن المخرج هو المسئول الأول عن العمل وليس الممثل، لذلك لن أتدخل فى إختيارات أبطال مسلسل "الضاحك الباكى" .

وإختتم عبدالجليل أن المسلسل تعرض للهجوم من قبل اللجان الإلكترونية والدليل هو الهجوم قبل طرح الحلقه الأولى، ولا يعرف سبباً لذلك .

يذكر أن الفنان عمرو عبد الجليل جسد شخصية الفنان الراحل نجيب الريحانى من خلال مسلسل "الضاحك الباكى"

المسلسل بطولة عمرو عبد الجليل، فردوس عبدالحميد، رزان مغربى، هاجر الشرنوبى، تأليف محمد الغيطى، والإخراج محمد فاضل .