«يويفا» يكشف أسماء المتقدمين لاستضافة يورو 2028 و2032

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الأربعاء، عن أسماء الدول المتقدمة بطلبات لاستضافة بطولتي يورو 2028 و2023.

وتحتضن ألمانيا، النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأوروبية في العام المقبل 2024، على أن تقام قرعة بطولة يورو 2024 بعد انتهاء التصفيات، التي انطلقت شهر مارس الماضي.

وقال «يويفا» في بيان: «تقدمت تركيا بملف استضافة يورو 2028 وينافس الملف المشترك بين بريطانيا وجمهورية آيرلندا».

وأضاف البيان: «كما تقدمت تركيا بملف استضافة يورو 2032، ويتنافس مع الملف الإيطالي على شرف تنظيم البطولة».

ويتخذ المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قراره باختيار الملفين الفائزين لاستضافة يورو 2028، 2032 على الترتيب، في شهر أكتوبر المقبل.

وتقدمت المملكة المتحدة البريطانية (إنجلترا – أيرلندا الشمالية – اسكتلندا – ويلز)، بملف مشترك مع إيرلندا، لاستضافة يورو 2028، حيث رشحت إنجلترا ملاعب، ويمبلي، توتنهام هوتسبير الجديد، الاتحاد، ملعب سانت جيمس بارك، ملعب إيفرتون، وملعب فيلا بارك، واستبعدت ملعبي أنفيلد، وأولد ترافورد.

يذكر أن، منتخب إيطاليا توج بلقب يورو 2020، بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.