محافظ بني سويف يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعرب فيها عن خالص التهاني بهذه المناسبة السعيدة، وأن يعيدها على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعياً الله أن تظل راية مصر عالية خفاقة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما بعث محافظ بني سويف ببرقيات تهنئة لكل من الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، والبطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك "الجيزة، الفيوم وبني سويف"، السفيرة سها سمير ناشد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، حيث هنأهم فيها بعيد القيامة المجيد، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

وهنأ المحافظ القيادات الكنسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتنفيذيين بالمحافظة بهذه المناسبة، حيث بعث ببرقيات تهنئة لكل من الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، الأنبا اسطفانوس أسقف ببا، القمص"باسيليوس الأنبا بولا (دير الأنبا بولا بناصر)، القمص"فام الأنطوني(دير الأنبا انطونيوس بناصر)، القمص"بولس فهمي"وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف، والقس أكرم ناجي، راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف، سهام بشاي عضو مجلس النواب، ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب، نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ، عماد خليل عضو مجلس النواب، متمنياً أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليهم بكل الخير والرخاء على مصرنا الحبيبة.