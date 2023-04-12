رئيس الإنجيلية في مصر يهنئ الإمام الأكبر بعيد الفطر المبارك

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بعيد الفطر المبارك، ووفد من قيادات الطائفة الإنجيلية في مصر، بحضور الدكتور القس صفوت البياضي الرئيس الإكرامي للطائفة الإنجيلية، والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نهنئ فضيلتك وجميع المسلمين في مصر والعالم، ونتمنى دوام السلام والمحبة، ولبلادنا التقدم والازدهار".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "فضيلتكم نموذج مؤثر في العالم والوطن العربي، ونعتز بفضيلتكم، وتهنئتنا اليوم من القلب".

كما أعرب الإمام الأكبر عن سعادته بتهنئة الطائفة الإنجيلية وزيارة الدكتور القس أندريه زكي له، موضحًا: "ننتظركم في المناسبات دائما، ولقائتنا تجمعها الأصالة والوطنية، مؤكدا فضيلته أن هذه اللقاءات تعكس احتراما متبادلا وأنموذجا للتعايش بين أتباع الديانات".

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