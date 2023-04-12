ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 2220 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم «مؤشر أسعار المستهلكين» في وقت لاحق اليوم، للحصول على مؤشرات حول مصير أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، مع تزايد التوقعات برفعها بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي مايو المقبل.

وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2220 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية لمستوى 2011 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2537 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1903 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1480 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 17760 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 40 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2160 جنيهًا، ولامس مستوى 2225 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2200 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 15 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1989 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2004 دولارات.