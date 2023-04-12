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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض تلميذة بالمرج إلى 16 مايو المقبل

أرشيفيه
أرشيفيه
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 قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة السائق المتهم بـ هتك عرض تلميذة المرج، بتهمة استدراجها إلى مسكنه الكائن بمنطقة المرج بالقاهرة، والتعدي عليها وهتك عرضها بالقوة إلى 16 مايو المقبل، للاطلاع. 

وكانت النيابة قد قررت إحالة السائق المتهم بهتك عرض تلميذة المرج للمحاكمة الجنائية، بتهمة استدراجها إلى مسكنه الكائن بمنطقة المرج بالقاهرة، والتعدي عليها وهتك عرضها بالقوة، رغمًا عنها، وكونها طفلة لم تبلغ الـ 18 عاما، ومن ذوي الهمم.

وأكدت التحريات الأمنية التي أجراها قسم شرطة المرج، توجه تلميذة المرج المجني عليها إلى والدها صاحب محل أجهزة إلكترونيات، وإخباره بتعرضها للاعتداء الجنسي من جارها، الأمر الذي دفعه لاصطحابها والتوجه بها إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 13454 لسنة 2022، إداري قسم شرطة المرج.

محكمة جنايات القاهرة هتك عرض تلميذة المرج منطقة المرج بالقاهرة