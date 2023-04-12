مدرب الزمالك الجديد يفاجئ اللاعبين بقياسات أوزان فى أول مران

حدد الكولومبي أوسوريو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، أول مطالبه من إدارة النادي قبل توليه المهمة بشكل رسميا لتدريب القلعة البيضاء .

وشدد أوسوريو على ضرورة إحضار ميزان لعمل قياسات أوزان للاعبي الفريق فى أول مران سيقود به الفريق، على أن يتم كتابه وزن كل لاعب فى تقرير خاص، من أجل تحسين الجانب البدني فى صفوف الأبيض .

وتنتظر إدارة نادي الزمالك وصول أوسوريو اليوم إلى القاهرة بعدما تعذر وصوله بالأمس بسبب أزمة الطيران .

وعلى صعيد متصل استقر نادي الزمالك على عودة محمود علاء مدافع الفريق المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري فى انتقالات الصيف المقبلة، فى ظل حاجة النادي إلى جهود اللاعب.

ومن المنتظر، أن يعرض الزمالك على المدرب الجديد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرار عودة اللاعب فى الصيف لتدعيم خط الدفاع.

وبدأ نادي الزمالك يتحرك فعليا فى ملف الصفقات الصيفية من الآن من أجل تكوين فريق قوى يعيد الفريق الى منصة الانتصارات فى ظل تراجع مستوي الفارس الأبيض هذا الموسم.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدا الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .