عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى يكشف فضل النوافل في رمضان (فيديو)

قال الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن قبول أي عبادة من عدمها أمر لله عز وجل، ولكن على المستوى الشرعي الظاهر، فإن هناك أركان وعلامات من يعمل بها يمكن القول إن صيامه أو عبادته صحيحة.

وأضاف "عويس"، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى: "لدينا شخص صام عن الأكل والشرب فقط لكنه لم يتوقف عن قول الزور والنظر إلى المحرمات، هذا الشخص صيامه لن ينفعه في شيء، هذه أقل درجة من درجات الصيام، فالصيام غرضه تهذيب النفس، والنبي قال رُبّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش".

وتابع عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: "الإنسان يجب أن يُصوِّم عينه ولسانه ويبتعد عن الأكاذيب وأن يصوِّم سمعه أيضا، وفي شهر رمضان وغيره يجب أن يحافظ الإنسان على الصلاة في أوقاتها وأن يصليها في جماعة، فأجر الفريضة في رمضان بأجر 70 صلاة في غير رمضان، ومن يصلي النافلة في شهر رمضان كأنه صلى فريضة، والنوافل 12 ركعة، فمن صلى 12 ركعة لله تطوعا من غير فريضة بنى الله بيتا في الجنة.. وهذه الركعات هي 4 قبل الظهر و2 بعده و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر".