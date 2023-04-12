التحفظ على السيارة المتسببة في حادث الطريق الأوسطي بـ6 أكتوبر

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيقات حول إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ربع نقل بالطريق الأوسطى، بنطاق مدينة السادس من أكتوبر.

وبدروها أمرت النيابة العامة بالتحفظ على السيارتين، وبندب لجنة فنية من المعمل الجنائي لفحصهما وبيان سبب وقوع الحادث، كما طلبت التحريات حول الواقعة، كما كلفت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

تعود تفاصيل عندما تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق المشار إليه، وعلي الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين اصطدام سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص بأخرى ربع نقل، مما أسفر عن إصابة مستقليها بجروح خطيرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج، فيما جنبت أدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.