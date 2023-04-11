طاقة الألوان.. تأثير نفسي وجسدي علي صحة الإنسان

تعتبر الطاقة هي تلك القوة المحركة والفاعلة والمؤثرة في كل شيء ولها آثار إيجابية وسلبية علي مشاعر الإنسان، وتؤثر تماما علي سلوك الشخص والطريقة التي يفكر بها.

ويعرف علم نفس الألوان بأن لها تأثير على الحالة المزاجية والمشاعر والسلوكيات ولها حرارة وطاقة تؤثر على الهالة المغناطيسية الموجودة فى جسم الإنسان إضافة إلى بعض التأثيرفى الشخصية.

قالت جيهان أيوب، مدربة فنون معتمدة وميسرة علاج بالفن: «الألوان لديها سحر خاص فدائما كان يشغلنى سؤال ماذا لو اختفت الألوان من حياتنا ماذا ستكون شكل الحياة؟ ولأنى مدربة معتمدة للفنون منذ ١٠ سنوات وكل حياتى ألوان ومهتمة بدراسة العلاج بالفن لدعم متدرباتى وفئات كثيرة أتعامل معها، ففى البداية درست علم نفس الألوان فلها تأثير كبير فى حياتنا، فهناك ألوان ممكن تخلينا هادئين وهناك ألوان أخرى من الممكن أن تجعلنا فى حالة نشاط ولون ثالث يشعرنا بحرارة الجو ولون آخر يشعرنا بالبرد وآخر يسعدك وآخر يشعرنا بالحزن ولون يولد لدينا الإحساس بالشغف وآخر يسود الدنيا بأعيننا».

تابعت«جيهان» فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، بأن تأثير الألوان فى حياتنا وفهمنا لها يرفع وعينا وإدراكنا وإحساسنا،فنحن نوصف حياتنا بالألوان يعنى «يومك أبيض»، «أنا خط أحمر»، «حلم وردى»، «قلبه أسود» وهكذا الألوان موجودة فى القرآن «بقرة صفراء فاقع لونها، غرابيب سود، جدد حمر» فالألوان لها تأثير خاص على حياة الإنسان فإنها تأثر على خلايا المخ وجهازه العصبى وحالته النفسية وأحيانا دينية، واختيارنا للألوان يرجع لأسباب كثيرة منها النفسية والاجتماعية.

وأضافت:«لكل لون تأثير، فاللون الأحمر مثلا يؤثر على طاقة الإنسان بشكل إيجابى أو سلبى فيزيد من الأدرينالين فى الجسم مما يؤدى للإحساس بالنشاط والطاقة والحماس ويساعد فى تنشيط الدورة الدموية ولكن يمكن أن يكون له أثر سلبى لو زاد التعرض له باستمرار فهو يرفع إحساس الغضب فلكل لون تأثير إيجابى وسلبى، لذا يستخدم اللون الأحمر فى الديكور بشكل مبسط فلا يستخدم فى أماكن الطعام أو المطابخ لأنه يرفع الإحساس بالحرارةواستخدامه فى الملابس الشتوية يعطى إحساسا بالدفء، وذلك بعكس اللون الأزرق مثلا فهو لون مهدئ يعمل على خفض الحرارة ويبعث على الهدوء والراحة، ويقلل التوتر ويحد من الشعور بالضغط.

وأكملت جيهان، أنه يمكن الشعور بذلك إذا نظرنا إلى البحر باتساعه أو السماء فذلك يعطى شعورا بالراحة، فينصح الأطباء بذلك إذا تعرض الشخص للضغوط النفسية وهكذا عالم الألوان ملىء بالأسرار فكل لون له مدلول وتأثير نفسى أو جسدى ويوجد اختبارات معتمدة للتحليل النفسى مثل مقياس لوشر للألوان، ومنه يتم تحديد الاضطرابات النفسية وتستخدم الألوان فى العلاج بجوار الأدوية، وخاصة فى العلاج بالفن عن طريق استخدامها فى تفريغ المشاعر وبشكل علمى فى تحليل الرسوم الإسقاطية ومعرفة مدى تطور المرضى فى العلاج.

وتكمن أهمية طاقة الألوان فى البناء السيكولوجى للإنسان، حيث ترتبط ألوان معينة بزيادة ضغط الدم وزيادة التمثيل الغذائى، كما أن بعضها يسبب الإجهاد للعين والتعب والآرق.

