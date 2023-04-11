مياه القاهرة: تجديد شهادة سلامة ومأمونية محطة شبرا الخيمة

أعلن المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن تجديد اعتماد شهادة سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه شبرا الخيمة بعد قيام فريق عمل مراجعة سلامة ومأمونية المياه بفحص كافة الإجراءات التشغيلية للمحطة والمعمل الملحق بها وتطبيق الإجراءات النموذجية لضمان سلامة ومأمونية المياه المنتجة بدءاً من مأخذ المحطة وحتى المرحلة النهائية وضخ المياه فى الشبكة.

وشدد على اهتمام الشركة بالإلتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة واتباع الإجراءات النموذجية وتطبيق اسس السلامة والمأمونية بجميع مراحل إنتاج مياه الشرب بكافة المحطات التابعة للشركة مشيرا الىى ضرورة الالتزام والمحافظة على استدامة تطبيق المواصفات والمعايير الدولية فى جميع مراحل إنتاج ومعالجة المياه بكافة المواقع التابعة للشركة.

واوضح ان شهادة سلامة ومأمونية المياه من أعلى الإعتمادات التى تمنح لمحطات إنتاج المياه و يتم توثيقها من وزارة الصحة والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وتعتبرمحطة مياه شبرا الخيمة من اكبر محطات انتاج المياه بالقاهرة حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 600 ألف متر مكعب يومياً وتخدم ما يقرب من مليون و200 ألف مواطن من سكان مناطق شبرا الخيمة وبهتيم وعبد المنعم رياض وبيجام والوحدة العربية ، وقد شهدت المحطة عدة توسعات للوصول لطاقتها الحالية.

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