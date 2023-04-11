حملات نظافة ودهانات وتجميل وزراعة أشجار بمركز مطاي

واصلت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة مطاي بالمنيا اليوم الثلاثاء جهودها لتنفيذ خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الميادين والشوارع وزراعة وتجميل وتمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بمراكز المحافظة، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

من جانبه قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، انه جاري استكمال تنفيذ حملة مكبرة للتجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الاشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار والتجميل ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير 100 مليون شجرة حيث تم تشجير طريق 242 اليوم بالاضافة الي واجه عزبه البرنسات

وأشار رئيس المركز إلى أن الوحدة المحلية مستمرة في زراعة ورى الاشجار على مستوى القرى والتوابع لإضفاء المنظر الجمالي للطريق وللتعامل الامثل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ واستغلال الطاقة النظيفة و الصديقة للبيئة تحقيقا للصالح العام وذلك باشراف علي الكيال وفضل الجبالي نائبا رئيس المركز وبجهود ادارة البساتين بالمجلس

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،وتعليمات الدكتور محمد محمود نائب المحافظ.

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