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الثلاثاء 11 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارتا الرياضة والري تعقدان اجتماعاً لتنفيذ حزمة من الأنشطة بمراكز الشباب

اجتماع تنسيقي
اجتماع تنسيقي
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عقدت وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من ممثلي وزارة الموارد المائية والري للاتفاق على تنفيذ حزمة من الأنشطة بمراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذاً لبعض توصيات مؤتمر المناخ (COP27)، والتي تهتم بقضية المياه في مصر وترشيد استهلاكها وطرق الحفاظ عليها وحمايتها من التلوث، وأثر التغيرات المناخية على الموارد المائية.

ومن جانبها، أكدت منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن وزارة الشباب والرياضة على أتم الاستعداد للتعاون مع وزارة الموارد المائية والري في كافة الأنشطة التي تخدم الشباب وتساعد في توسيع مداركه، والحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة وتنميتها من خلال تنفيذ العديد من ندوات التوعية والدورات التدريبية التي تهتم بقضية المناخ والمياه، مسيرةً إلى أنه جار التنسيق لتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين تتضمن كافة الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال العام المالي 2023 / 2024.

حضر الاجتماع من وزارة الشباب والرياضة كل من نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، أميرة عبد الشافي مسئول المبادرة، ومن وزارة الموارد المائية والري كل من إيمان قابيل مدير إدارة الإعلام والتوعية بالمكتب الإعلامي ومكتب المتحدث الرسمي ، هبة عبد العزيز مدير إدارة الإعلام بالإدارة العامة للمكتب الإعلامي.

لشباب والرياضة وزارة الموارد المائية والري محافظات الجمهورية الإدارة المركزية لتمكين الشباب احمد محمدي