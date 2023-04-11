«مدبولي» لصحيفة الجورنال الإيطالية: مصر تحافظ على علاقاتها الطيبة مع كافة الأطراف.. اتفاقيات مع إيطاليا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.. اهتمام أوروبا بتنمية شمال أفريقيا حل وحيد لإبطاء الهجرة غير الشرعية

الثلاثاء 11/أبريل/2023 - 08:01 م

رئيس الوزراء لـ «صحيفة الجورنال الإيطالية»:

تحسين الأوضاع في العديد من دول الجوار من شأنه تقليل الهجرة غير الشرعية لأوروبا

المرأة المصرية حاليا تتمتع بمختلف حقوقها، وتتولى مناصب مختلفة

الشعب المصري رفض كل محاولات القوى والجماعات لتغير سياسة مصر المعتدلة

القاهرة وأنقرة يرتبطان بعلاقات تاريخية ونسعى لتجاوز خلافات السنوات الماضية

الحركات المتطرفة تقوم على منهجية تقسيم المجتمع والتلاعب بالدين

الجماعات المتطرفة تستغل الفقر والتهميش للترويج لأفكارها بين الشباب

توسعنا في بناء المدن الحضارية الجديدة لاستيعاب الكثافة السكانية

أجرت صحيفة الجورنال الإيطالية حوارًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مبنى الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية والمحلية، أبرزها قضية الهجرة غير الشرعية والجماعات المتطرفة والكثافة السكانية وتحسين الأوضاع المعيشية لا سيما تنمية شمال أفريقيا.

وأشادت الصحيفة الإيطالية بمبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية مشيرة إلى أنه هو أحد المباني الحكومية والمؤسسية العديدة التي تم إنشائها في العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على مساحة تزيد عن 170 ألف فدان في منتصف الطريق بين القاهرة والسويس، وتحتوي على مساجد وكنائس ومجمعات سكنية جديدة.

وأشارت إلى أن الإنجاز العظيم بالعاصمة الإدارية حيث وجدت كل هذه المباني خلال 6 سنوات فقط حيث كانت هذه الأرض صحراء ولا يوجد بها أي شيء.

وخصّ رئيس الوزراء صحيفة "الجورنال" الإيطالية بتصريحات مهمة أكد فيها أن مصر وإيطاليا لديهما اليوم إرادة سياسية قوية "لتعزيز العلاقات التاريخية بينهما بالإضافة إلى إنشاء مشاريع التصنيع المشتركة التي تهدف إلى خدمة مصالح الشعوب الصديقة.

تلك العلاقات تترسخ بداية "من تعزيز تواجد الشركات الإيطالية في مصر في قطاعي الزراعة والغذاء" وحتى التعاون الموسع في مجالي الطاقة والهجرة ".

وإلى نص الحوار:

- لوجورنال: تحاول إيطاليا، كباقي الدول الأخرى في القارة الاوروبية، تقنين الأوضاع لكل من يأتي إلى أرضها وتعمل بشكل مكثف على مكافحة الهجرة غير الشرعية.. هل تساعد القاهرة السلطات الإيطالية في هذا الملف؟

• "في اعتقادي أن النقطة الوحيدة التي يمكن أن تبطئ الهجرة غير الشرعية هي أن تهتم أوروبا بوجه عام بمساندة عملية التنمية في شمال إفريقيا خاصة أنه إذا وجد الشباب وظيفة جيدة فإنهم لن يفكروا في الهجرة وسيفضلون البقاء في بلدهم. وهنا أجد ضرورة أخرى في مجالات التعاون المشتركة ألا وهي العمل على تدريب الشباب على كل التخصصات التي قد تحتاجها أوروبا في المستقبل.

- الجورنال: هل هناك تنسيق يجري بين الدولتين على الأرض حول هذا الملف؟

• بالطبع نتناقش أيضًا حيال ذلك وامكانية التنسيق المشترك على الأرض.

- الجورنال: لكن هناك مهاجرين يأتون لإيطاليا من مصر لأسباب اقتصادية.. فما هو الحل من وجهة نظركم؟

• "الهجرة غير الشرعية لبعض المصريين لا يخرجون لأوروبا مباشرة من مصر، بل من دول أخرى وفي الحقيقة، علينا أن نفهم أن تحسين الأوضاع في العديد من الدول المجاورة من شأنه أن يحد ويقلل من الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية. ولا شك أن استقرار المنطقة يعتبر ضرورة أساسية وعلينا أن نسعى أيضًا لتحقيق الاستقرار في ليبيا، في كل الأحوال علينا أن نعمل على الحفاظ على استقرار المنطقة بأسرها.

- الجورنال: عندما نتطرق إلى ملف المرأة وحقوقها فإننا نرى أن المرأة لا تزال مستبعدة ومهمشة في بعض المجالات.. هل يمكن أن توضحوا لنا ما هي المشاريع والمبادرات التي أطلقتها الحكومة من أجل تمكين أكبر للمرأة؟

• "دعنى أختلف معك…المرأة المصرية حاليا تتمتع بمختلف حقوقها، وتتولى مناصب مختلفة، ولا يوجد أى تهميش لها، بل هناك تمكين للقيادات النسائية المتميزة فى عدة مناصب..نحن مقتنعون بأن الاستقلال الذاتي للمرأة المصرية سيساعد فى تقليل الزيادة السكانية خاصة إذا تفوقوا في دراستهم وعملهم وحياتهم، فلن يشعروا بعد ذلك بالحاجة إلى إنجاب الكثير من الأطفال.

- الجورنال: العالم يتعرض لصدمة حقيقة بسبب وصول الحرب إلى أبواب أوروبا.. ما توقعاتك لتداعيات هذا الصراع على منطقة شمال افريقيا؟

• بالنسبة مصر فإنها تريد الحفاظ على علاقاتها الطيبة مع كافة الأطراف وهذه السياسة هي التي تميزنا، والرئيس السيسي يطالبنا دائما بالالتزام بذلك.

- الجورنال: هل تخشون المنافسة مع القوى الإقليمية خاصة في ظل تساوي القدرات والإمكانيات ؟

• نحن مقتنعون تماما بأن التنمية في دول الإقليم وخاصة دول الخليج يجب أن ينظر اليها بإعجاب ومصر لا تسعى إلى منافسة الدول العربية الاخرى ونحن على اعتقاد كامل ان مصر تتكامل مع دول العالم العربي ولا تتنافس معها.

- الجورنال: لقد مرت مصر والمنطقة بفترة صعبة قبل بضع سنوات، هل تخشون حدوث اضطرابات داخلية مرة أخرى وربما تكون هذه الاضطرابات بتخطيط قوى خارجية؟

• أنا أعمل في السياسة لفترة طويلة وأعرف الوضع جيدا وظروفه، بعض القوى والجماعات تسعى لتحويل مصر من دولة معتدلة إلى دولة مختلفة تماما لكن الشعب المصري رفض محاولة الإخوان المسلمين لتغيير طبيعته وهويته والتأثر بمنهج وفكر متطرف.

- الجورنال: هناك مبادرات تجري حاليا لتطبيع العلاقات مع تركيا لكن أنقرة كانت تلوح ببطاقة الإسلام السياسي.. هل يمكن ان توضح سر التغير في السياسة التركية في الفترة الأخيرة؟

• ترتبط القاهرة وأنقرة بعلاقات تاريخية؛ ونسعى لتجاوز خلافات السنوات الماضية.

- الجورنال: لماذا؟

• يجب أن نوضح ان منهجية الحركات المتطرفة تقوم على فكرة تقسيم المجتمع وهذا المنهج يعد تهديدا خطيرا لأي مجتمع أو دولة وأيضا لأوروبا، وفكرة التلاعب بالدين واستغلاله لتأكيد سياسة فكرية أو أي هدف آخر هو أخطر فيروس يمكن أن يصيب البلدان. هذا ما يجب أن نحاربه معًا.

- الجورنال: دائمًا ما تأتي جميع الكوارث في العالم من مجموعة تدعي وضعًا مختلفًا وتفوقًا ويسعون دائما لفرض منهجهم وفكرهم على الجميع.

• بالنسبة لسيناء والتي تحتاج دائما لمواصلة الجهود للحفاظ على استقرارها خاصة ان داعش بالتعاون مع جماعات أخرى تسعى لزعزعة استقرار تلك المنطقة.. هل لا يزال هذا الخطر قائما من وجهة نظركم؟

- في سيناء، أراد المتطرفون إقامة فرع لخلافتهم المزعومة، والحقيقة هذه الحرب ضد الارهاب ليست حربًا بسيطة أو تقليدية، وجدنا دعمًا واسعًا من كافة قطاعات الشعب، وفقدنا بالفعل 3000 مصري من قوات الجيش والشرطة والمواطنين المدنيين وهناك خلايا نائمة لتلك الجماعات المتطرفة، هذه الخلايا تعتبر أحد أسباب تبني بعض الشباب للأيديولوجيات المتطرفة وهذه الجماعات تستغل الفقر والتهميش للترويج لأفكارها ولهذا وضعنا ضمن أولوياتنا ضرورة تحسين الظروف المعيشية لجميع المواطنين ".

- الجورنال: هل تخشى مصر من خطر الزيادة السكانية؟

• في غضون25 عامًا، سوف يصل عدد السكان إلى 135 مليون نسمة، وتتحدث بعض التوقعات عن 150 مليونًا بحلول عام 2050. وهذا هو السبب في أننا نبني مدنًا جديدة، بمشاريع تنمية حضرية عملاقة".

- الجورنال: هل يمكن أن تعطي لنا مثالا عن تلك المبادرات التي تقوم بها الحكومة في هذا الملف؟

• استراتيجية الرئيس السيسي هي قبل كل شيء تحديث المناطق الريفية، والاستثمار في البنية التحتية لتحسين الحياة في القرى من خلال تطوير البنى التحتية وتوصيل المياه والصرف الصحى ومختلف الخدمات لتلك المناطق كما نعمل على تحلية مياه البحر. كما أن الحكومة تضع من بين اولوياتها ملف تدريب القيادات الشابة كما نقوم بتحديث التعليم والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.

- الجورنال: هل يمكن أن توضح لنا استراتيجية الحكومة في تشييد مشاريع بناء ضخمة في العديد من المناطق في مصر؟

• كانت لدينا مشكلة مع الأحياء الفقيرة والتي لا تصلح للسكنى، وقمنا بتشييد مبانٍ صحية للسكان ونواصل أيضًا بناء مدن جديدة في مناطق مختلفة من البلاد، لنقل جزء من السكان إلى مناطق أكثر أمانًا".

- الجورنال: هل هناك أيضا خطة للحكومة من أجل تسريع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر؟ وهل هناك خطط لتصدير الطاقة لدول أخرى؟

• هناك مشاريع مشتركة (مع إيطاليا ) لإنتاج الهيدروجين الأخضر من الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة، والهيدروجين الأزرق عن طريق تخزين ثاني أكسيد الكربون في رواسب الغاز الطبيعي المستنفد. وإذا نجحنا معا يمكن أن تصبح إيطاليا مركزًا للطاقة لأوروبا.