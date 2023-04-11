صبحي يلتقي كتلة شباب وستات قد التحدي ومبادرة مصر تستطيع بالعاصمة الإدارية الجديدة

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كتلة شباب وستات قد التحدي برئاسة النائبة مايسة عطوة، بحضور السفيرة سناء زايد سفيرة النوايا الحسنة وحفيدة الزعيم عمر مكرم، والمهندسة سمر حسب الله مؤسس ورئيس مبادرة مصر تستطيع لذوي الهمم، وعدد من قيادات كتلة شباب وستات قد التحدي ومبادرة مصر تستطيع، ومن الوزارة الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب والدكتور علاء جاب الله مدير الإتصال السياسي.

تناول اللقاء، تفعيل دور كتلة شباب وستات قد التحدي بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتكريم عدد من ذوي الهمم والقدرات المشاركين في احتفالية قادرون باختلاف ومختلف المبادرات الأخري.

في بداية كلمته، رحب وزير الشباب والرياضة بأبناءه من ذوي الهمم والقدرات بمبني الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك جاء ذلك فى ضوء الإجراءات المتخذة لانتقال الحكومة المصرية إلى المقرات الخاصة بها بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومنها وزارة الشباب والرياضة التي انتقلت بشكل كامل منذ بداية الشهر الماضي.

وخلال حديثه حول إستراتيجية عمل الوزارة، أكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل وفق إستراتيجية ورؤية علمية محددة ترتكز على تطوير البرامج والمشروعات القائمة وابتكار مجموعة أخرى من الأنشطة بغرض خدمة نشء وشباب مصر فى جميع المحافظات، والعمل على تلبية تطلعاتهم ورغباتهم، وذلك بشكل متوازي من خلال الدمج بين أنشطة الشباب والرياضة، وربطها بالرؤية العامة للدولة، والاهتمام بالتنمية الرياضية والتنشئة الإيجابية للشخصية المصرية ضمن توجيهات القيادة السياسية.

وتحدث الوزير عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتيسير إجراءات دمج ذوى الهمم في المجالات الشبابية والرياضية، وتذليل أي عقبات تواجههم، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية برعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية متطلباتهم وتوفير وتغعيل كافة حقوقهم، لافتًا إلي مكتب ذوي الهمم والقدرات بالوزارة الذي يعمل على تأهيل ذوى القدرات والهمم ليكونوا أعضاء فاعلين داخل المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية، كما قمنا بتدشين مكتب شباب يدير شباب لذوى الهمم للتعاون خدمة لتلك الشريحة.

وجدد الدكتور أشرف صبحى، التأكيد أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بذوي الهمم، وتحرص علي تكاتف كافة مؤسسات الدولة للعمل على دمجهم فى مختلف الأنشطة والفعاليات التي تقدمها لهم، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة لذوي الهمم من خلال الأنشطة والمشروعات المنفذة لهم خصيصاً على مدار العام فى كافة محافظات الجمهورية.

وتابع وزير الشباب والرياضة: "إن برامج الوزارة لذوي القدرات والهمم مستمرة طوال العام، وننتهج سياسة دمج ذوى القدرات والهمم في المجتمع، ولدينا خطة لتطبيق كود الاتاحة في المنشآت الجديدة ونسعى لمعالجة المنشآت القديمة فيما يخص كود الإتاحة، ومن تلك البرامج دوري كرة القدم للصم الذي يُقدم سنوياً، وكذلك دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، فضلاً عن تنفيذ العديد من الأنشطة المتنوعة الخاصة بتطويرهم وتأهيلهم".

ولفت "صبحي" إلي أن الحكومة بكافة مؤسساتها تحرص علي إدماج ذوي القدرات والهمم مع اقرانهم من نشء مصر وشبابها في مختلف القطاعات وجميع المحافظات، مشيرًا أن احتفالية قادرون هي تعبير صادق عن المكانة التي وصلت إليها الدولة المصرية ورسالة واضحة يعبر عنها هذا التقليد السنوى لمدى النجاح والتقدم في شأن دمج ورعاية وتمكين ذوى القدرات والهمم، وهي خير دليل علي بذل الجهد والعطاء مع أسرهم وكافة المؤسسات التربوية والتدريبية والتأهيلية المعنية وذلك في شتى المجالات.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تعمل على ثقل مهاراتهم ودمجهم في المجتمع وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم من خلال البرامج والأنشطة المنفذة خصيصا لهم في جميع المحافظات، كما تعمل على جعلهم أعضاء فاعلين داخل المجتمع من خلال إشراكهم في العديد من الأنشطة والمشروعات المشتركة مع إخوانهم من نشء وشباب مصر.



واستمع الوزير في نهاية اللقاء إلي كافة مشاركات أبنائه من ذوي الهمم والقدرات وأولياء الأمور وكذلك جميع التساؤلات والمشكلات والمطالب، واعدًا إياهم بدراسة كافة المطالب والعمل علي تحقيقها، وأنه لن يتأخر علي أولاده من ذوي الهمم والقدرات.



وخلال كلمتها، قدمت السفيرة سناء زايد سفيرة النوايا الحسنة وحفيدة الزعيم عمر مكرم، الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة علي احتضانها لذوي الهمم والقدرات، ودمجهم في مختلف المجالات والأحداث والفعاليات والبرامج والأنشطة الخاصة بالوزارة بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية.



وقالت النائبة مايسة عطوة : "سعداء بتواجدنا وتواجد أولادنا من ذوي الهمم والقدرات في العاصمة الإدارية الجديدة ومبني وزارة الشباب والرياضة، مع بلدنا وجمهوريتنا الجديدة"، متوجهًة بالشكر والتقدير والامتنان للدولة المصرية والقيادة السياسية ووزير الشباب والرياضة علي الدعم الدائم لذوي الهمم والقدرات.