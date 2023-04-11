الجهاز الفني يرفع الحمل البدني للاعبي الزمالك

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رفع الحمل البدني للاعبين، خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة حرس الحدود في مسابقة الدوري.

وأدى لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية الشاقة في صالة الجيمانزيوم، قبل خوض فقرة تأهيلية وبدنية أخرى في الملعب بالكرة وبدونها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.