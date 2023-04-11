محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بامتداد شارع صبري أبو علم

أجري اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات الخدمية بنطاق المراكز والمدن والوقوف على حجم الأعمال لنهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها مدير مديرية الطرق والنقل، مدير مشروع وحدة الرصف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، رئيس حى غرب شبين الكوم.

بدأت الجولة بتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق مصنع الغزل امتداد شارع صبرى أبو علم إتجاه مصنع الغزل بحى غرب شبين الكوم بطول 550 متر وبتكلفة ما يزيد عن 7 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ100% ، حيث تم الإنتهاء من كافة أعمال الرصف والتطوير بالشارع والتي شملت ( أعمال قطع فرمة - وضع طبقة الأساس – توسعة الطريق – إنشاء أرصفة جانبية – إنشاء جزيرة وسطي – تركيب بلاط إنترلوك علي جانبي الطريق - تركيب بلاعات مياه الأمطار – زراعة أعمدة ديكورية بالجزيرة - زراعة الأشجار - فرد طبقة الرصف النهائية ) ، وجار ي الإنتهاء من فرد الطبقة السطحية النهائية.

ووجه المحافظ رئيس حي غرب بضرورة الاعتناء بالأشجار بالجزيرة الوسطي بصفة مستمرة للحفاظ عليها ، وكذا توفير السيارة المكنسية لإزالة تجمعات الأتربة والحفاظ علي المظهر الحضاري لأعمال التطوير ، هذا وقد قدم أهالي المنطقة الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على مجهوداته المبذولة بالمحافظة وتحقيق نقلة نوعية بالمستوي الحضاري بالمنطقة.

وخلال جولته ، تابع محافظ المنوفية أعمال بدء موسم الحصاد بأحد الحقول الزراعية بمنطقة مصنع العزل ، واستفسر من المزارعين عن أعمال الحصاد وحثهم علي ضرورة الالتزام بأعمال توريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة ، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد وتذليل كافة العقبات لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم.

وتزامناً مع إحتفالات يوم اليتيم، قرر محافظ المنوفية صرف مبلغ 50 ألف جنيه من المحافظة كدعم مالي لمؤسسة تربية البنين بحي غرب شبين الكوم ، جاء ذلك خلال تفقده للمؤسسة للإطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم وتقديم التهنئة ومشاركة أفراحهم ، فضلاً عن تقديم لحوم ومواد غذائية لتلبية إحتياجات ومتطلبات المؤسسة، وأجري المحافظ حواراً مع النزلاء للتأكد من مستوي الخدمات المقدمة والتعرف على كافة مطالبهم واحتياجاتهم ، وخلال تفقده ، وجه محافظ المنوفية برفع كفاءة المؤسسة وذلك من المشاركة المجتمعية ، مشدداً علي أنه سيقوم بزيارة المؤسسة مرة أخري خلال 3 أشهر للتأكد من تنفيذ التعليمات لتوفير بيئة صحية وآمنة لأبنائه الأيتام ، مشيراً أنه لا يدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم لمختلف مؤسسات دور الرعاية الإجتماعية بنطاق المحافظة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وتضمنت الجولة، متابعة محافظ المنوفية أعمال الصيانة والتطوير بكوبري الباجور العلوي بطول 1 كم بكل إتجاه والذي يساهم في تسهيل الحركة المرورية للمواطنين القادم من مدينة شبين الكوم ماراً بالباجور ومتجهاً الي القناطر الخيرية والعكس ، حيث تم الإنتهاء من تكسير البلاطات العلوية للإتجاه القادم من ( القناطر الخيرية إلي شبين الكوم ) وتم عمل الرفع المساحي والدراسات والتصميمات للكوبري ، وأشار المحافظ أنه جاري التنسيق والتواصل الدائم مع وزارة النقل لإنهاء أعمال الترميم وفقاً للتقارير الفنية التي تم إعدادها لذلك ، موجهاً بتسريع معدلات إنجاز الأعمال للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

كما تابع المحافظ تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة” بمدخل مدينة الباجور إتجاه مدينة شبين الكوم، ووجه المحافظ رئيس المدينة بمراجعة خطة زراعة الأشجار بنطاق المركز ووضع تصور لتطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة الباجور إتجاه شبين الكوم ضمن خطة المحافظة لتطوير مداخل المراكز والمدن لإضفاء المظهر الحضاري .

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