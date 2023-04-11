تفاصيل ضبط المتهم بسرقة السيارات في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة السيارات بالدقهلية، وضبط مرتكب الواقعة .



في نفس السياق كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بسرقة السيارات بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافه وأمكن ضبطه .. وبمواجهته إعترف بإرتكابه 5 وقائع "سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات" عن طريق فتح زجاج السيارات بإستخدام "سكين معدنى"، تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الوقائع وكذا المسروقات ومبلغ مالى من المبالغ مستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.